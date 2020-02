Ghali a Sanremo, ingresso con caduta: spavento tra il pubblico (Video) (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, Ghali ospite della semifinale: l’annuncio di Vincenzo Mollica Ghali è stato ospite della semifinale di Sanremo 2020 ed è stato annunciato da un Vincenzo Mollica ignaro – come tutti noi che pensavamo ad altro, del resto – di quello che il rapper aveva preparato per il pubblico. Di cosa parliamo esattamente? Di una … L'articolo Ghali a Sanremo, ingresso con caduta: spavento tra il pubblico (Video) proviene da Gossip e Tv. gossipetv

LittleMel92 : RT @fanpage: Lo spettacolo organizzato da Ghali per entrare a #Sanremo2020 lascia tutti senza fiato - Querz1989 : Mavaffancuore, speravo fosse Thema dei Gemelli Diversi invece è Ghali in piazza Colombo a #Sanremo.. #Sanremo2020 - pauspeace : RT @Blowsom_: Comunque che Ghali abbia cantato in arabo al festival di Sanremo, il palco più importante in Italia, in questo periodo storic… -