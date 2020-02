Federico Rossi e Paola Di Benedetto: la sottile indiscrezione sulla coppia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il settimanale Chi ha lanciato una sottile indiscrezione su Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Ecco di che cosa si tratta GF Vip: Federico Rossi troppo assente per Paola Di Benedetto? Nei giorni scorsi Paola Di Benedetto si è avvicinata in modo scherzoso ad Antonio Zequila facendogli un massaggio sulla schiena. Poi, in confessionale e a tavola, ha fatto un appello al suo fidanzato Federico Rossi e ha detto che lei si sta avvicinando ad una persona quindi deve farsi sentire al più presto. Anche Antonio ha scherzato chiamando il cantante e invitandolo a presentarsi il prima possibile perché “non si sa mai che cosa potrebbe succedere”. L’indiscrezione di Chi Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato una sottile indiscrezione su Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Tra le pagine della rivista si legge che nonostante i ripetuti appelli dell’ex ... kontrokultura

