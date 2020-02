Crac Mercatone Uno, due offerte sul tavolo dei commissari straordinari (Di venerdì 7 febbraio 2020) Presentate due offerte per salvare i dipendenti dopo il fallimento di Mercatone Uno. Le proposte riguardano l’acquisizione di 11 punti vendita. ROMA – Sono due le offerte arrivate fino a questo momento per salvare i dipendenti dal fallimento Mercatone Uno. La notizia è stata annunciata dai commissari straordinari che valutano affidabili i due soggetti imprenditoriali pronti a rivelare, come svelato, rispettivamente 7 e 4 punti vendita. Si tratta di un primo passo con le trattative che proseguono per la cessione degli altri punti vendita. L’obiettivo è quello di salvaguardare sia il livello occupazionale che il ceto creditorio. Buone notizie per i lavoratori Le offerte potrebbero far guardare con fiducia a tutti i dipendenti che si trovano in cassa integrazione dopo la bancarotta. Le proposte, come precisato dagli stessi commissari straordinari, prevedono ... newsmondo

