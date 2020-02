Campania: Molteni (Lega), 'nessun problema con Caldoro ma presto per nomi' (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il 18 febbraio con Salvini a Napoli apriremo il ventaglio di proposte. Con Caldoro non ho alcun problema, ci parlo speso, l'ho visto nei giorni scorsi a Roma. C'è un clima sereno, bisogna essere coesi", ma "è presto per parlare di nomi. Non è il metodo giusto". Lo dice, i liberoquotidiano

TV7Benevento : Campania: Molteni (Lega), 'nessun problema con Caldoro ma presto per nomi'... - AgenziaASI : Rifiuti, Molteni: 'La Campania e Napoli meritano amministratori migliori' - SovranistaMarco : La #LEGA in Campania ha sempre sbagliato tutto è non è credibile! LA NOTA. Grant, Mastroianni, Molteni, Salvini ma… -