Birds of Prey: da Harley Quinn una dura mazzata nelle parti basse (Di venerdì 7 febbraio 2020) Folle, colorato e incredibilmente pop, Birds of Prey nasconde sotto la patina di blockbuster divertente un importante e rabbioso discorso sull'identità femminile contro il modello patriarcale. Chissà cosa direbbe Yzma, l'antagonista de Le follie dell'imperatore, il classico Disney del 2000, che per vendicarsi dell'odioso imperatore Kuzco ideava malignamente di schiacciarlo con un martello, vedendo vent'anni dopo la protagonista di un film che, con il sorriso stampato in faccia, proprio con un martello spacca ossa e colpisce duro i suoi nemici (uomini). Birds of Prey, il film con protagonista assoluta Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, è questo: una rabbiosa martellata che vuole schiacciare il patriarcato con tutta la forza possibile. Non facciamoci confondere dai lustrini, dal glamour, dal gusto pop e colorato e dal divertimento ... movieplayer

