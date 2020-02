Belen Rodriguez Instagram, body intimo trasparente ed erotico da perdere i sensi: «Me fui… arrapato!» (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Idolo”, “Mito assoluto”: l’ultimo scatto Instagram di Belen Rodriguez raggiunge la perfezione e la sorpassa di gran lunga. Se la bellezza potesse essere ritratta in qualche modo, lo sarebbe senza dubbio con le fattezze del post social della showgirl argentina. In body intimo trasparente, di un color azzurro particolarmente calzante, la moglie di De Martino manda in delirio i followers, assolutamente eccitati innanzi alla visione celestiale. Sensuale tra le statue, Belen posa abbandonata su una scala per una pubblicità di intimo, mentre l’immaginazione dei seguaci vola altissimo. Belen Rodriguez Instagram, irraggiungibile nell’intimo trasparente Nuovo taglio di capelli, o almeno così pare, Belen sfoggia un caschetto che sfiora le spalle: le curve sinuose e impeccabili sono invece sfiorate dal tessuto trasparente dell’indumento intimo, che ne esalta la bellezza. È assoluto ... urbanpost

IreneABertuzzi : RT @gretelisabetta: Da parte sua ci sono state delle sviste: chiedere aiuto per la scrittura del testo a Selvaggia Lucarelli—ovvero chi, tr… - steocossavella : RT @frustrMamys: Amadeus:” il tango è Argentina, il tango ce l’ha nelle vene.” A #GeorginaRodriguez nata e cresciuta in Spagna. AMA QUELLA… - frustrMamys : Amadeus:” il tango è Argentina, il tango ce l’ha nelle vene.” A #GeorginaRodriguez nata e cresciuta in Spagna. AMA… -