Abc, selezioni per dipendenti diversamente abili anomale: tutto annullato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi Marina Cappitti E’ proprio il caso di dire che fa acqua da tutte le parti. Caos all’Abc la partecipata del Comune di Napoli per la gestione dell’acqua. selezioni anomale: tutto annullato. Sono cominciate ad arrivare stamattina le mail ai candidati che avevano partecipato alle prove selettive nei primi di dicembre per l’assunzione di personale diversamente abile. “Le comunichiamo l’annullamento in autotutela dei risultati dei test preselettivi” scrive nella mail il funzionare Abc Napoli responsabile del procedimento, Francesco Fusco avvisando che saranno fornite a breve informazioni per partecipare al nuovo test. tutto da rifare. Un papocchio che ora potrebbe costare caro all’azienda guidata da Sergio D’Angelo non solo in termini di ricorsi, ma anche di possibili sanzioni. Sicuramente la partecipata tenterà a sua volta di rivalersi sulla società ... anteprima24

