Zingaretti: "Di Maio sbaglia a invocare la piazza, dia contributo al governo" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico e governatore della Regione Lazio, è stato ospite stamane delle frequenze di Radio Capital. Tanti gli argomenti trattati dal numero uno dem, che ha subito bocciato l’iniziativa promossa da Luigi Di Maio di riportare il Movimento 5 Stelle in piazza contro i privilegi della casta. "È evidente che giudico questa iniziativa un errore. Invito Di Maio a guardare al futuro - insiste Zingaretti - e casomai a dare un contributo sul come questo governo ritrova in provvedimenti da mettere in campo insieme una sua prospettiva politica". Parlando dell’esecutivo Conte 2 ai microfoni di 'Circo Massimo', Zingaretti ha aggiunto che "non è vero che di per sé non regge" perché "è il governo che ha salvato il Paese", ma è importante che adesso "dalle parole si torni a un'etica della responsabilità". È una sorta di ultimatum, quello del leader del PD, che ... blogo

HuffPostItalia : Zingaretti rimprovera Di Maio: 'La piazza è un errore, guardi al futuro' - repubblica : Governo, Zingaretti: 'Via subito i decreti dell'odio di Salvini. Di Maio in piazza un errore' [aggiornamento delle… - mattiafeltri : #Buongiorno n.669 'Coronalleanza' ovvero Salvini, Zingaretti, Di Maio e tanti altri: scene di lotta al terribile co… -