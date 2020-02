'Xbox Series X punta a prestazioni decisamente migliori ma PS5 costerà meno' (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mentre PS5 e Xbox Series X si avvicinano a grandi passi, ancora non sappiamo con precisione quali siano le reali potenzialità delle due console. Tuttavia, qualcuno è convinto che la macchina di Microsoft offrirà prestazioni migliori rispetto a quelle della nuova PlayStation di Sony.Secondo il caporedattore di IGN Japan, Daniel Robson, "non c'è dubbio che Xbox Series X punti a prestazioni incredibilmente più elevate rispetto a PS5". Robson lo ha affermato in un recente livestream, aggiungendo che "PS5 arriverà ad un prezzo più economico rispetto a Xbox Series X a causa della differenza nelle specifiche".Leggi altro... eurogamer

zazoomnews : Xbox Series X punta a prestazioni molto più elevate rispetto a PS5 - #Series #punta #prestazioni #molto - Eurogamer_it : Texture migliori per i vecchi giochi su #XboxSeriesX grazie all'IA Neurale? - Eurogamer_it : #XboxSeriesX punta a prestazioni molto più elevate rispetto a #PS5? Sì, secondo il caporedattore di IGN Japan. -