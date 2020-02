Virus, morto medico che lanciò allarme

E'Li Wenliang, ileroe che per primo aveva lanciato l'in Cina lo scorso dicembre sul nuovo corona.Li è stato dapprima screditato dalle autorità, poi minacciato dalla polizia, infine arrestato insieme ai 7 colleghi che avevano messo in guardia amici e conoscenti:"Proteggete le vostre famiglie".Lo ha annunciato l'ospedale, come riporta il Global Times. Il quotidiano ufficiale cinese aveva in precedenza dato e poi corretto la notizia della morte.(Di giovedì 6 febbraio 2020)