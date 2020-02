Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 11:30 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Viabilità DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE SULLA PONTINA TRA APRILIA E CAMPOVERDE DI DIREZIONE LATINA DOVE SI TRANSITA SOLO IN CORSIA DI SORPASSO. SEMPRE SULLA PONTINA, CODE PER LAVORI DA POMEZIA A CASTEL RomaNO NEI DUE SENSI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIALE AUTROSTRADE DELLA Regione NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO è STATA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NUOVA E MONTE TERMINILLO CHIUSA PER NEVE ... romadailynews

