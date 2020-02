Treno deragliato,pm:scambio fuori posto

Il"èall'altezza di unoche doveva esserein una certa posizione e non lo era", ha detto il procuratore di Lodi Chiaro, escludendo l'ipotesi attentato,a proposito dell'incidente ferroviario a Lodi. In quel tratto "ci sono state attività di manutenzione,stiamo cercando di capire che nesso ci sia tra queste e il verificarsi del disastro. E' una delle ipotesi,le verifichiamo tutte"."Qualcosa era rotto altrimenti non si fanno i lavori di manutenzione alle 4.30 del mattino",ha affermato il procuratore.(Di giovedì 6 febbraio 2020)