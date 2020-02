Tre sorelle si impiccano insieme: "Truffate dagli avvocati" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Le tre donne avevano provato a togliersi la vita già tre anni fa dopo aver perso tutti i risparmi per colpa di due avvocati Ci avevano provato cinque anni fa, ma le forze dell'ordine erano riuscite a fermarle in tempo. Era il luglio del 2015 quando tre sorelle avevano provato a togliersi la vita in Valle d'Aosta. Due di loro erano state bloccate dai carabinieri mentre stavano per gettarsi da un muraglione; la terza invece era stata trovata nell'abitacolo dell'auto collegato con il tubo di scappamento. Era stata una presunta truffa che le tre avrebbero subito da parte di due avvocati a farle cadere nello sconforto. I truffatori le avevano ridotte in miseria e da quel momento le donne non riuscivano più a vivere. E così, ha spiegato la Stampa, le sorelle di 68, 67 e 54 anni hanno provato di nuovo a farla finita. Questa mattina gli inquilini di una palazzina ... ilgiornale

