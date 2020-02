Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.1 scuote Frangista e Atene (Di giovedì 6 febbraio 2020) Terremoto in Grecia: una scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata a Frangista, in un'area nei dintorni di Atene e a 20 chilometri di profondità. Lo ha confermato l'Istituto di Geologia e Vulcanologia. Al momento, non si ha notizia di danni a cose o persone. fanpage

