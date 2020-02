Tastiere per Android, le 5 migliori alternative a Swifkey (Di giovedì 6 febbraio 2020) SwiftKey è di certo una delle Tastiere per Android e iOS più note, ma non è la sola per i dispositivi mobili. Ci sono diverse valide alternative per gli smartphone Android, in questo articolo ne vedremo cinque altrettanto valide, alcune famose altre che, forse, lo sono meno.La tastiera è una delle caratteristiche più importanti degli smartphone, è ciò che ci consente di interagire maggiormente con il dispositivo e tutte le sue funzioni. Nonostante questo, le aziende produttrici non hanno mai sviluppato le Tastiere che rimangono bene o male le stesse di sempre, pensiamo ad esempio a quella degli iPhone che è la stessa dal 2007.Per fare un altro esempio, credo che la migliore tastiera che sia mai stata realizzata su uno smartphone Android sia quella del Note3 di Samsung che, stranamente, non è stata implementata su nessun altro smartphone dell’azienda sudcoreana.Tastiere per ... pantareinews

