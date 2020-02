Struttura alberghiera con sei lavoratori in nero: scatta la maxisanzione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMontella (Av) – I Carabinieri della Compagnia di Montella, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, hanno effettuato una serie di controlli tesi ad accertare eventuali violazioni da parte di esercenti commerciali e gestori di strutture ricettive dell’alta Irpinia. All’esito dell’accesso ispettivo ad una nota Struttura alberghiera, eseguito unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, i Carabinieri hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa il titolare dell’attività, ritenuto responsabile di avere alle proprie dipendenze sei lavoratori non regolarmente assunti. Nei suoi confronti è quindi scattata la maxi-sanzione per lavoro irregolare, oblabile con il pagamento di 9mila euro. Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia. L'articolo ... anteprima24

