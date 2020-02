Sanremo, una serata "infinita" - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Laura Rio Urge rivedere le scalette, tagliare qualcosa e diminuire i tempi altrimenti si arriva a mattina A mezzanotte e quaranta avevano cantato solo otto dei dodici big in gara. La seconda serata si prolunga all’infinito tra lo strabordare di Fiorello e i tantissimi ospiti, dalla reunion emozionante dei Ricchi e Poveri al duetto tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro, a Zucchero a Gigi D’Alessio. Insomma una grande e divertente serata, ma dove la sfida tra i cantanti in gara è passata in secondo piano. I big sembravano il contorno dello spettacolo. Ha cominciato Fiorello a far allungare i tempi tenendo a lungo il palcoscenico tra il travestimento nei panni di Maria De Filippi con tanto di telefonata di lei e il palleggio con il numero uno del tennis Dokovic e non lo ha mollato per più di mezzora. Poi la serata è scivolata via con lo standing ovation per i Ricchi e poveri ... ilgiornale

lauraboldrini : “Domani chiedetevi come erano vestite le conduttrici di Sanremo, chiedetevi pure come era vestita la Jebreal ma non… - RaiRadio2 : «Per noi Sanremo saranno quattro concerti, vi faremo vedere! Dietro a tutto questo c'è una gran voglia di esprimere… - Raiofficialnews : Oltre 2,6milioni di visualizzazioni su #YouTube per #Sanremo2020 nella giornata del #4febbraio, in crescita del 38%… -