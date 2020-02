‘Sanremo 2020’, Morgan minaccia di non esibirsi stasera sul palco dell’Ariston: le sue motivazioni e la replica di Amadeus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si scrive Sanremo, si legge polemiche! Ormai non è più una novità che il Festival della Canzone italiana sia accompagnato da critiche, contestazioni e chi più ne ha più ne metta. Quasi ci stupiremmo del contrario, dato che – come successo anche quest’anno – le polemiche partono solitamente già settimane prima che la kermesse canora prenda il via. A volte, però, le diatribe intorno al Festival sono alimentate anche dagli stessi protagonisti, come successo questa mattina, quando Morgan – in gara insieme a Bugo con il brano Sincero – ha fatto mandare dal suo avvocato una lettera direttamente alla Rai e ai giornalisti in cui ha fatto presente che se non riuscirà a provare a sufficienza la canzone di Sergio Endrigo, Canzone per te, che dovrà portare sul palco stasera nella serata cover, non si esibirà. L’artista per l’occasione aveva fatto ... isaechia

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -