Sanremo 2020: Georgina Rodriguez snobbata per Cristiano (Di giovedì 6 febbraio 2020) Georgina Rodriguez si presenta al pubblico italiano rivestendo il ruolo di co-conduttrice durante la puntata di Sanremo di questa sera. Le indiscrezioni La compagna di Cristiano Ronaldo utilizzerà, questa sera, la vetrina del palco di Sanremo per farsi conoscere dagli italiani. Ci si chiede se il pubblico stia aspettando con più frenesia la Signora Ronaldo o l’ex capitano? Si pensa che la frenesia dei telespettatori sia legata esclusivamente alla presenza del calciatore nella platea. I tifosi juventini e gli appassionato di calcio non aspettano altro. L’entusiasmo della ragazza, che è stata scelta per affiancare Amadeus nella conduzione della quarta edizione del Festival di Sanremo, è incontenibile. Da diverse interviste riportate Georgina rivela di conoscere già Sanremo e di conoscere le canzoni di Tiziano Ferro con le quali è cresciuta. L'articolo Sanremo ... velvetgossip

