Regionali | Pietro Pessolano nominato responsabile organizzativo del Partito Repubblicano

Salerno – È il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, il nuovo responsabile organizzativo del Partito Repubblicano per la composizione della lista provinciale di Salerno. Una nomina che giunge nel territorio, a pochi mesi dalle elezioni Regionali in Campania che a maggio vedranno i cittadini campani impegnati nell'elezione dei nuovi componenti del consiglio regionale e del Presidente della Regione. "Sono felice – spiega Pessolano – di essere stato scelto dal segretario regionale della federazione della Campania del Partito Repubblicano, Salvatore Piro, per l'organizzazione della lista alla quale sto già lavorando". "Il mio impegno – conclude il sindaco di Auletta – sarà profuso nel coinvolgere non solo quanti in passato hanno sostenuto gli ideali propri del Partito Repubblicano Italiano, ma anche i rappresentanti della ...

