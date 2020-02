Pedro vs Amadeus a Sanremo 2020: dopo l’Eredità lo scontro continua (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questo articolo Pedro vs Amadeus a Sanremo 2020: dopo l’Eredità lo scontro continua è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate dello scontro Pedro vs Amadeus all’Eredità? Il concorrente di “per me è la cipolla” e “pasta e fagioli” torna a Sanremo 2020: il messaggio. Vi ricordate di Pedro, il concorrente dell’Eredità che è diventato famoso per la lite in diretta contro Amadeus dopo che il primo non sapeva rispondere alle domande del conduttore … youmovies

akamichelito : Chi lo dice ad Amadeus che Tiziano non è Pedro Per Me È La Cipolla? #Sanremo2020 - emiliettaangiol : Sanremo, l’ex concorrente Pedro ‘della cipolla’: “Amadeus vai a casa a fare pasta e fagioli” - ElisabettaGall2 : RT @MariaCollaro: Vi ricordate Pedro? Vi ricordate 'per me, é la cipolla'? Ecco, forse se l'é un tantino legata al dito. Giusto un tantino… -