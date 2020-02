Mobbi, il powerbank sharing che ti segnala i locali più esclusivi di Milano (Di giovedì 6 febbraio 2020) In un mondo in cui risulta sempre più forte la necessità di essere «perennemente connessi» Mobbi diventa fondamentale. Il powerbank è diventato uno degli accessori fondamentali per ognuno di noi. Nell'ultimo decennio l'innovazione tecnologica si è imposta all'attenzione del mercato attraverso una serie di prodotti che, in breve tempo, hanno rivoluzionato il mondo del lavoro e, più in generale, la quotidianità di milioni di persone. Se, da una parte, lo smartphone si è affermato come uno strumento indispensabile per comunicare, scattare fotografie e orientarsi con il navigatore, dall'altra il tablet, grazie alla sua versatilità, sta sostituendo il notebook. La forza di questi strumenti è che possono essere portati ovunque ed utilizzati in ogni luogo e questo presenta un limite da fronteggiare: l'autonomia ridotta della loro batteria. MobbiProprio per rispondere a questa nuova e ... gqitalia

Mobbi powerbank Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mobbi powerbank