Maria De Filippi: frecciatina a Rai1? Fiorello cambia travestimento (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fiorello cambia travestimento a Sanremo 2020? La frecciatina di Maria De Filippi a Rai1 Dopo aver vestito i panni di un prete, quelli di Don Matteo, Fiorello è riuscito a fare di più: travestirsi da Maria De Filippi. Una scommessa pagata quella per Fiorello, visti i dati degli ascolti del Festival di Sanremo che lo avevano spinto a fare una promessa durante la prima sera se fosse andato tutto bene: “Ho detto che se Sanremo andava così bene, mi vestivo da De Filippi”. Nel corso della seconda puntata di Sanremo Maria De Filippi ha chiamato in diretta Fiorello e ha lanciato una frecciatina a Rai1. Prima di riattaccare la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C’è Posta Per Te ha dichiarato: “Vorrei salutare Coletta!”, che è diventato da poco il nuovo direttore del primo canale della Tv di Stato. Della serie: prendetemi pure in giro, ma con gli ascolti vi ... lanostratv

