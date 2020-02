Indagine sui rifiuti | nel mirino dei pm i mancati siti di compostaggio

Il Mattino : la Procura Federale apre un’Indagine sui cori contro i napoletani a Genova : il Mattino dà quest’oggi la notizia che anche la Procura Federale si è mossa per i cori della curva della Sampdoria contro i napoletani di lunedì sera. L’indagine, che potrebbe durare un mese, rischia di tradursi in una nuova multa per la Samp dopo quella già decisa dal Giudice Sportivo. Ma il rischio maggiore è che la Sampdoria potrebbe esser condannata per responsabilità oggettiva legata al comportamento dei propri sostenitori. ...

Salute : Indagine sui rossetti - un terzo non è sicuro : Il rossetto: uno dei cosmetici più utilizzati e più amati. Lo indossano quotidianamente 2 donne su 10, mentre per tutte le altre è un vezzo per le occasioni speciali. Un prodotto che, essendo a contatto con le labbra, può essere ingerito e che, in più, viene applicato più volte al giorno. Ecco perché Altroconsumo ha analizzato in laboratorio 14 marche di rossetto per capire se gli ingredienti in essi contenuti siano sicuri per la Salute. ...

United - sotto Indagine gli accordi sui diritti d’immagine : Manchester United diritti immagine – Red Football Limited, la società madre del Manchester United (con sede nel Regno Unito), ha rivelato nei conti pubblicati di recente di essere in trattativa con HMRC (il dipartimento governativo del Regno Unito responsabile per la riscossione delle imposte) per un potenziale pagamento da effettuare nei confronti del Tesori, in […] L'articolo United, sotto indagine gli accordi sui diritti ...

Nuove accuse ad Autostrade. Pressioni sui periti del Morandi. Altra Indagine aperta dalla Procura di Genova. I tecnici della Spa tartassavano i consulenti del gip : Che le riunioni tra periti per chiarire le cause del crollo del ponte Morandi fossero tese, era lecito aspettarselo. Ma che sfociassero addirittura in pesanti Pressioni lamentate dai consulenti e finite in una segnalazione in Procura, per giunta messa nero su bianco dal gip Angela Nutini, davvero nessuno se lo sarebbe immaginato. Eppure è proprio questo l’ultimo sviluppo sulla tragedia che, ad agosto scorso, è costata la vita a 43 persone e su ...

Annamaria Sorrentino - non fu suicidio : cosa è emerso dall’Indagine sul marito Paolo : Annamaria Sorrentino, l'ex miss non udente morta cadendo dal terzo piano in una casa vacanze a Parghelia, lo scorso agosto, fuggiva da un'aggressione del marito. Paolo Foresta oggi è indagato per omicidio preterintenzionale per aver causato la morte della giovane moglie. "Annamaria schizzava come un proiettile, voleva salvarsi la vita e invece l'ha persa", dice a Fanpage.it l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Sorrentino.Continua a ...

L’Indagine interna sui Legionari di Cristo e gli abusi sui minori : Un nuovo rapporto su tutto il periodo di esistenza della congregazione religiosa dice che ci furono almeno 175 casi: 60 coinvolsero il fondatore Marcial Maciel

La procura di Roma ha trasmesso gli atti dell’Indagine sui voli di stato “illegittimi” di Matteo Salvini al tribunale dei ministri : Il leader della Lega Matteo Salvini è indagato dalla procura di Roma per un possibile abuso di ufficio legato ad alcuni voli di stato effettuati quando era ministro dell’Interno: secondo un’inchiesta di Repubblica, sarebbero stati sfruttati non per fini istituzionali

Indagine sui 49 milioni - perquisizioni nelle sedi della Lega. Indagato assessore regionale lombardo : Le Fiamme gialle si concentrano in particolare sull’Associazione Maroni presidente. Stefano Bruno Galli è accusato di riciclaggio

Fondi Lega - Indagine sui 49 milioni : perquisizioni della Guardia di Finanza in corso : La Guardia di Finanza sta effettuando alcune perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Genova sui 49 milioni di euro confiscati in via definitiva alla Lega la scorsa estate, con sentenza della Cassazione. Secondo quanto trapelato, le verifiche riguarderebbero l'associazione "Maroni Presidente".Continua a leggere

Autostrade - terzo filone di Indagine sui viadotti : inchiesta per omissione di lavori in costruzioni : Tutto è partito dalle segnalazioni dei consulenti che avrebbero riscontrato che sotto l’impalcato dei viadotti vi era uno stato di corrosione del cemento elevata, circostanza che non poteva combaciare con i voti (40 su un massimo di 70) dati dai tecnici di Spea fino a giugno. Da qui si è aperto il terzo filone dell’inchiesta sui viadotti controllati da Autostrade per l’Italia: si indaga per omissione di lavori in costruzioni che ...

Autostrade - terzo filone di Indagine sui viadotti : inchiesta per omissione di lavori : terzo filone d’indagine sui viadotti controllati da Autostrade per l’Italia. L’inchiesta è per omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina, al momento a carico di ignoti. L’indagine è collegata alla chiusura parziale della A26 per il “grave stato di deterioramento con pericolo di rovina” rilevato dai consulenti della procura sui ponti Fado e Pecetti, i due viadotti su cui Aspi sta effettuando controlli da lunedì ...

Viadotto A6 - gli esperti : 15 mila metri cubi di fango in bilico. La Torino-Savona già oggetto di un'Indagine di Anac sui costi di manutenzione. Maltempo - la Regione : «Danni stimati per 330 milioni» : La ministra delle Infrastrutture De Micheli: «Piano straordinario per la Liguria». La Procura di Savona: «I piloni saranno oggetto di indagine»

Giorgia Meloni contro il M5s : "Chi comanda in Italia? Indagine sui legami con la Cina" : Per andare a cena presso l' ambasciata cinese a Roma, Beppe Grillo ha guardato bene l' agenda. La data prescelta coincideva con la vigilia delle elezioni a Hong Kong e con l' ennesima rivelazione sulle atrocità perpetrate nei campi di rieducazione comunisti dietro la Grande Muraglia. È lo stesso att