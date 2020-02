Il duetto di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 riporta Fausto Leali in Deborah (video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Deborah con Fausto Leali è il duetto di Michele Zarrillo a Sanremo 2020. L'artista di Nell'Estasi O Nel Fango ha deciso di ingaggiare l'amico di una vita per il ritorno sul palco dell'Ariston con un brano che ha fatto storia in tutto il mondo e, per il quale, sono adatte le voci dinamiche di entrambi gli artisti coinvolti. Il brano in gara, intitolato Nell'Estasi O Nel Fango, è stato portato in gara durante la seconda serata di Festival. Inclemente, però, l'orario di uscita di Michele Zarrillo che ha dovuto cantare ben oltre l'una, a causa di un fortissimo ritardo nello sviluppo della scaletta che ha quasi affossato la gara in favore dello show all'Ariston. Ripreso fiato dalla competizione, è ora il momento della serata delle cover con tutti i 24 Big in gara che hanno scelto uno dei brani portati sul palco della manifestazione che proprio nel 2020 compie i suoi primi 70 ... optimaitalia

