Falsi invalidi, 73 indagati: «Mi deve portare 500 euro per il medico» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Falsi certificati per pensioni di invalidità e per «l'accompagnamento»: bufera a Siracusa per l'inchiesta sui Falsi invalidi. Due persone, compreso un neurologo... ilmessaggero

MediasetTgcom24 : Falsi invalidi a Siracusa: 7 misure cautelari medici Asp e Inps #siracusa - Agenzia_Ansa : #Siracusa, falsi invalidi. Sette misure cautelari #VIDEO #ANSA - FMCastaldo : Se qualcuno percepisce il #RedditoDiCittadinanza senza averne diritto va perseguito penalmente, come per altro pres… -