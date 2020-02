Dieta del succo di limone: 24 ore per depurarsi e sgonfiarsi (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Dieta del succo di limone è un regime alimentare che si basa sull’eliminazione delle tossine favorita proprio dal celebre agrume. Illustrata da Theresa Cheung nel libro The Lemon Juice Diet, inizia con una mini disintossicazione della durata di 24 ore. In questo lasso di tempo, è consigliata l’assunzione di 4 bicchieri di limonata fatta in casa. Le linee guida della Dieta prevedono anche il fatto di bere acqua filtrata con l’aggiunta di scorza di limone. Entrando nel dettaglio della limonata, è importante ricordare che per prepararla sono necessari succo di limone, acqua filtrata, sciroppo d’acero e pepe di Cayenna. Quest’ultimo, oltre ad aggiungere sapore, risulta utile ai fini dell’eliminazione delle tossine. Una volta archiviata la disintossicazione di 24 ore, è necessario seguire uno schema alimentare caratterizzato da indicazioni precise per ... dilei

TeresaBellanova : Per i medici, una dieta bilanciata e una corretta alimentazione possono aiutarci nella prevenzione di malattie anch… - CarloCalenda : Mia figlia mi manda una foto del suo primo compleanno. Io 16 anni. Bel ragazzetto. Tocca mettersi a dieta sul serio… - saudeedietatop : Colazione del campione ironman Patrick Lange (vegetariano da anni): latte di mandorle con fiocchi di grano, avena,… -