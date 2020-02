Classifica seconda serata Sanremo 2020: Francesco Gabbani in testa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Classifica Sanremo seconda serata: Francesco Gabbani in testa, Junior Cally ultimo Come accaduto per la prima serata del Festival di Sanremo 2020, anche la puntata di mercoledì 6 febbraio si è conclusa con la Classifica parziale di Sanremo. Prima di dare la buonanotte, Amadeus, insieme alla showgirl, nonchè cantante, Sabrina Salerno e le giornaliste del TG1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, hanno svelato la Classifica provvisoria della seconda serata di Sanremo 2020 che ha visto al primo posto Francesco Gabbani con Viceversa. Al secondo posto Piero Pelù con Gigante, seguito dai Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Quarto posto per Tosca con Ho Amato Tutto, quinto per Michele Zarrillo con Nell’Estasi o nel Fango, seguito da Tikibombom di Levante, Voglio Parlarti Adesso di Paolo Jannacci e Baciami Adesso di Enrico Nigiotti. Undicesimo posto per Rancore con Eden, mentre ... lanostratv

SanremoRai : Seconda serata - Classifica della giuria demoscopica Siete d'accordo? #sanremo2020 #sanremo70 - Sanremo_2020 : RT @SanremoRai: Seconda serata - Classifica della giuria demoscopica Siete d'accordo? #sanremo2020 #sanremo70 - gabbaniskarma : Francesco si è posizionato al primo posto sia della classifica della seconda serata sia della classifica generale d… -