Benevento, nuova pro loco “La Rinascente”: arriva l’ok dalla Regione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La neonata Pro loco La Rinascente che ha aperto ufficialmente i battenti lo scorso mese di agosto brucia le tappe e conquista un importante riconoscimento a pochi mesi dalla sua fondazione. Il 3 gennaio 2020 con decreto dirigenziale N°1 da parte della Regione Campania è stata ufficializza l’iscrizione della locale Pro loco all’Albo Regionale delle Associazioni con numero di posizione BN45/20. Palpabile la soddisfazione che trapela dalle parole del Presidente Davide Fusco che si dice estremamente felice per aver conseguito questo traguardo, che deve fungere da pungolo per direttivo, componenti e membri de La Rinascente, i quali iniziano a raccogliere i primi frutti del duro lavoro messo in campo in questi mesi. La Rinascente si distingue tra le Pro loco italiane come una tra le più giovani per l’età media dei membri del direttivo e la ... anteprima24

ottopagine : Asl, dopo 3 anni nuova trascrizione registrazioni di Pisapia #Benevento - ilvaglio1 : De Marco (Sannio Social Factory): nuova attenzione al sociale #SannioSocialFactory… -