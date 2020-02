Trono Over | Ida Platano insieme a Mario Balotelli: cosa è successo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Trono Over | Ida Platano ha pubblicato una foto che la immortala al fianco del calciatore Mario Balotelli. cosa ci facevano insieme lo sportivo e l’ex dama di Uomini e Donne? Ida Platano, nonostante non sia più una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, è uno dei personaggi più amati dal pubblico … L'articolo Trono Over Ida Platano insieme a Mario Balotelli: cosa è successo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Notiziedi_it : Uomini e donne: oggi, 5 febbraio 2020, Trono Over o Classico? Le news in diretta dalla puntata | video Witty tv… - MrNoOne94 : RT @bemytenthdoctor: Cerco petizione per mandare in onda solo il trono over dal lunedì al venerdì #uominiedonne - vojcehar : RT @robertam972: Armando: IL TRONO OVER È UNA GABBIA DI MATTI GIANNI: DA QUANDO CI SEI TU SOPRATTUTTO ?? #uominiedonne -