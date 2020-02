Torino, Longo spalanca il Filadelfia: oggi allenamento a porte aperte (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Torino, Longo spalanca subito i cancelli del Filadelfia ai tifosi granata: oggi pomeriggio allenamento a porte aperte La prima promessa, Moreno Longo, l’ha mantenuta in tempi record. Dopo il primo approccio nella serata di ieri, infatti, il neo tecnico del Torino fin da oggi ha deciso di spalancare i cancelli del Filadelfia ai tifosi. Il programma odierno, dunque, prevede due sessioni d’allenamento per i granata. La seconda, a partire dalle 15, con porte aperte per tutti i sostenitori. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

