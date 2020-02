Tfa Sostegno 2020, prova preliminare: tipologie di quesiti, materie e preparazione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Attesi i bandi del V ciclo del Tfa Sostegno 2020: come annunciato dal Miur il corso di formazione per ottenere la specializzazione per le attività di Sostegno dovrebbe essere avviato entro il primo trimestre del 2020. Il D.Lgs. 249/2010 determina che l’avviamento dei corsi di specializzazione e la formalizzazione dell’offerta didattica per ogni ordine e grado di scuola siano predisposte dalle singole Università. Per il V ciclo i posti a disposizione sono: 14.000 per nuovi docenti; 7.000 per gli idonei del precedente corso. Vediamo assieme come si svolgerà la selezione, alcuni esempi di quiz e risorse utili per lo studio. Guida al Tfa Sostegno Tfa Sostegno 2020: prove di ammissione Le prove sono le medesime in tutte le Università, varia solamente il contenuto dei quesiti e le date di svolgimento. La selezione iniziale si articola in questo modo: test preliminare, della ... leggioggi

