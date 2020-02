Sondaggi: scendono Lega, Pd e M5s. Cala la fiducia in Conte e Salvini (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Segno meno per tutti i principali partiti: la Lega scende di 0,2% e si allontana dal 30% fermandosi al 28%. Cala sempre di 0,2 punti percentuali anche il Pd. Ma a perdere di più è il M5s che scende di 0,7 punti percentuali, piazzandosi al 15,2%. Lo rivela il nuovo Sondaggio Ixè realizzato per Cartabianca. Crescono invece Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia, rispettivamente di 0,4 e 0,1 punti. Salgono anche Azione, il nuovo partito di Carlo Calenda e Cambiamo! di Giovanni Toti. Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici, Cala quella in Giuseppe Conte che si ferma al 39%, stabile al secondo posto Giorgia Meloni. Cala anche Matteo Salvini (31%), sempre più lontano dal primo posto. Cresce invece la fiducia in Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi. Ultimi Luigi Di Maio e Matteo Renzi, rispettivamente al 20 e al 13%. Gli italiani, inoltre, non ... open.online

Sondaggi scendono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sondaggi scendono