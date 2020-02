Sanremo 2020, seconda serata: l’Ariston in piedi per Ranieri e Ferro. Sorpresa Djokovic sul palco (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo l’ottimo risultato della prima serata – con una media di oltre 10 milioni di spettatori e il 52,2% di share – la seconda serata del 70esimo Festival di Sanremo promette altrettanto bene. Questa sera si riparte dalla gara dei quattro giovani per le “nuove proposte” e poi sul palco dell’Ariston si alternano 12 big della canzone italiana. Il primo a esibirsi è stato Piero Pelù. Confermata la performance canora di Tiziano Ferro che duetta con Massimo Ranieri. Fiorello in versione Maria De Filippi ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Ma il sipario della serata si è aperto ancora una volta su Fiorello che ieri ha esordito con l’abito di Don Matteo e, scherzando, aveva promesso che oggi si sarebbe presentato vestito da Maria De Filippi. E così ha fatto. Parrucca bionda e scarpe col tacco taglia 45 comprese. Sorpresa doppia sul palco ... open.online

