Ricoverato per una cisti, muore a 26 anni: dolore a Colle Sannita (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoColle Sannita (Bn) – Grande sconcerto a Colle Sannita per la morte, improvvisa, di un ragazzo di soli 26 anni. Il giovane era stato operato in un altro ospedale del capoluogo, la clinica Santa Rita, per un intervento, solitamente, ritenuto di routine: l’asportazione di una cisti. Successivamente c’è stato bisogno del trasporto all’ospedale San Pio di Benevento, dove è stato Ricoverato e dove, questa mattina, ha perso la vita. Nonostante il prodigarsi dei sanitari, purtroppo, per il 26enne non c’è stato nulla da fare. La notizia ha raggiunto immediatamente il centro dell’Alto Tammaro e ha lasciato tutti senza parole. Si trattava di un ragazzo benvoluto da tutti, legato alle sue origini e ai suoi concittadini, nonostante non li vivesse quotidianamente, visto che studiava in Svizzera. Colpito anche il sindaco di Colle, Michele ... anteprima24

