Miliardari, VIP e premi Nobel potrebbero avere un social tutto loro: arriva Column (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Facebook, Twitter e Instagram sono per tutti, Column invece è per coloro che sono disposti a pagare una tassa d'iscrizione di 100mila dollari. In arrivo il social network per soli Miliardari che 'renderà tutti più intelligenti'. mondofox

mistermeo : RT @wireditalia: Ammonta a 100mila dollari la tassa d'iscrizione per i vip. - wireditalia : Ammonta a 100mila dollari la tassa d'iscrizione per i vip. -