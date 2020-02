Meteo invernale dove? Grande ondata di freddo verso Turchia e Medio Oriente (Di mercoledì 5 febbraio 2020) PREVISIONI Meteo: come capita di frequente in inverni caratterizzati da un valore di NAO (oscillazione Nord atlantica) positivo, è il Medio Oriente ad essere interessato da intense e frequenti ondate di freddo provenienti dall'artico. Già si sono registrati molti problemi per le nevicate che si sono verificate nel mese di gennaio sull'Arabia settentrionale, la Giordania meridionale e l'Iraq settentrionale. Tale situazione sembra proseguire anche nei prossimi giorni, in quanto l'intenso impulso di aria fredda che andrà ad interessare il nostro versante Adriatico ed il Meridione, avrà i suoi massimi effetti di freddo tra Grecia e Turchia, proseguendo poi il suo cammino in direzione del Medio Oriente. Le mappe di previsione del centro Meteo europeo confermano la discesa di un impulso freddo con isoterme di -15°C a 1500 metri di quota sul Mar Nero e la Turchia, per poi ... meteogiornale

