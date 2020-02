Le parole di Commisso, molto più di un semplice “sfogo”: il retroscena politico sul tackle del Presidente della Fiorentina (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “In una settimana non ci hanno fischiato il rigore contro il Genova e poi contro l’Inter, ma poi oggi ne fischiano due contro di noi? Forse il primo ci poteva stare, ma il secondo no. Così non si può andare avanti. Tutto questo non fa male solo a Firenze ma a tutto il calcio italiano. Con 350 milioni di monte ingaggi, non hanno bisogno di aiuti. Che vincano sul campo. Io parlo per i fiorentini ma anche a nome del sistema calcio italiano. Anche perché queste parole verranno scritte su tutti i giornali americani e l’Italia si deve ben guardare da questo schifo di arbitraggio. Cosa potrebbero dire i vertici dell’Aia dopo le mie dichiarazioni? Che vengano a vedermi, bisogna farla finita. Non può essere così. Che alcune squadre siano avvantaggiate ed altre, come Firenze, no”. Un messaggio che va oltre gli episodi arbitrali Sono, chiaramente, le parole di ... calcioweb.eu

