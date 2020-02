‘La prova del cuoco’, mistero sulla scomparsa di Claudio Lippi. Elisa Isoardi costretta a intervenire (Di mercoledì 5 febbraio 2020) C’è sempre tanta attenzione e interesse nei confronti di Elisa Isoardi e della sua prova del Cuoco. Nonostante i recenti rumor di un ritorno di Antonella Clerici (qualcuno dice che la bionda conduttrice potrebbe tornare a giungo) la Isoardi sta portando il programma culinario di Rai 1 sempre più in alto negli ascolti. Merito di una conduzione molto affiatata assieme a Claudio Lippi, compagno di avventure che grazie alla sua pungente ironia è riuscito a integrarsi benissimo all’interno del programma. Da qualche tempo, però, ‘Zio Claudio è assente e in tantissimi si chiedono il motivo. Il conduttore manca dal 28 gennaio ed era stata la stessa Elisa Isoardi a spiegarne il motivo, limitandosi a dire.



"Zio Claudio non è con noi, aveva un altro impegno, ma lo aspettiamo. Ci manchi Claudio!". Ma Claudio Lippi non si è presentato nemmeno il giorno successivo ...

