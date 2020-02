In un basso con 4 figli e il fratello minore, la storia di una giovane mamma: “Aiutiamola” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una ragazza con 4 figli, un fratello a carico, una mamma e un padre deceduti prematuramente a causa di un male incurabile. Lei 24enne lasciata dal suo compagno. Non è un film horror ma è la dura realtà che ha vissuto e vive una giovane napoletana. La denuncia arriva da Patrizia Gargiulo Presidente dell’associazione “Donne per il sociale” attraverso la sua pagina Facebook. Ecco il post: “Carissime amiche ed amici, questa è la “casa”, (un basso senza apertura all’interno di un palazzo) dove abita una ragazza di 24 anni con 4 figli, il primo 9 anni l’ultimo 18 mesi, un fratello a carico di 17 anni, lasciata dal compagno e padre dei suoi figli, i genitori materni morti tutti e due , mamma per tumore al cervello e il padre per tumore al fegato. Situazione disastrosa. Con la nostra associazione “Donne per il Sociale” ... anteprima24

