I tedeschi ci avevano avvertiti | Sulla Gregoretti tre sospetti

Un sudanese e due cittadini senegalesi. Tre soggetti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale della Germania. Erano a bordo della nave Gregoretti per cui l' ex ministro dell' Interno Matteo Salvini rischia il processo per sequestro di persona. Non c' era alcun «preminente interesse pubblico» o pericolo che potesse giustificare il divieto di sbarco, secondo i magistrati del tribunale dei ministri di Catania: «Nessuno dei soggetti ascoltati dalla procura di Catania e Siracusa ha riferito a questo tribunale la possibile presenza tra i soggetti soccorsi di persone pericolose per l' ordine pubblico e per la sicurezza nazionale», si legge nell' atto di citazione dell' ex titolare del Viminale. Ma pericolose per la sicurezza nazionale, quella ...

