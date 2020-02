Florence è una delicata love story realizzata dal designer di Monument Valley in arrivo su Switch e PC (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Florence, il titolo acclamato dalla critica di Annapurna Interactive e Mountains, sta per arrivare su PC e Switch.L'attesa per queste nuove versioni del gioco non sarà molto lunga, dato che bisognerà aspettare solo fino al 13 febbraio. La prossima settimana, gli utenti Nintendo Switch e PC non avranno scuse per non giocare Florence, anche se il titolo era già disponibile su dispositivi mobili. Leggi altro... eurogamer

AppleNews_it : RT @Arianna_FCG: 'Apple è stata informata delle vulnerabilità e afferma di averle corrette nell'arco di una settimana'. - Arianna_FCG : 'Apple è stata informata delle vulnerabilità e afferma di averle corrette nell'arco di una settimana'.… - FCG_Security : 'Con le tecnologie adeguate è possibile riprogettare i propri processi aziendali per garantire una customer experie… -