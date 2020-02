Fiorello: "Mai più a Sanremo da ospite". Ma gli piacerebbe tornare in gara (Di mercoledì 5 febbraio 2020) "Posso dirlo: io l'ospite a Sanremo non lo faccio più! No, non ci vengo più. Questo è il mio ultimo Festival da ospite, sicuro". Fiorello non lascia adito a dubbi nella conferenza stampa che apre la seconda giornata di Sanremo 2020: showman anche in sala stampa, dice di non voler tornare a fare l'ospite a Sanremo dopo questo Festival vissuto accanto all'amico di una vita. Men che meno ci pensa a farlo da conduttore: "Io conduttore? Ma non è proprio cosa... Vi immaginate se dovessi rispondere a quelli che mi chiedono di Roger Waters... Nooo, ma non è proprio cosa!". Questo però non vuol dire che Fiorello non ha nessuna intenzione di rimettere piede in Riviera. Uno spiraglio per un eventuale ritorno al Festival lo lascia aperto. "Ecco, mi piacerebbe però tornare in gara. Sanremo da cantante è una figata! Sono solo 3 minuti al giorno e poi non puoi fare più niente perché hai la scusa ... blogo

rtl1025 : Ecco #Amadeus! ?? 'Trentacinque anni fa ho detto a #Fiorello: 'se mai condurrò il #FestivaldiSanremo, tu sarai… - IlContiAndrea : Fiorello stasera canterà l’inedito 'La classica canzone di Sanremo' e siccome non ha vinto mai nulla pretende di av… - IlContiAndrea : Grazie @Fiorello in 11 anni non ho mai riso così tanto in sala stampa #Sanremo2020 -