Elettra Lamborghini si sposa: a La vita in diretta svela la data del matrimonio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Elettra Lamborghini sposa Afrojack: la data del matrimonio svelata a La vita in diretta Alla vigilia del suo primo Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha svelato quando sposerà il fidanzato Afrojack. E sì perché prima di calcare il palco dell’Ariston la nota ereditiera ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal deejay e produttore olandese. … L'articolo Elettra Lamborghini si sposa: a La vita in diretta svela la data del matrimonio proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : Ci sono tre tipi di persone che stanno guardando #Sanremo2020: quelli che vogliono sentire 'dirige l'orchestra Bepp… - trash_italiano : OGGI RESPIRIAMO SOLO PER ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Sanremo2020 - trash_italiano : SENTI NELL'ARIA C'È GIÀ LA VITTORIA DI ACHILLE LAURO, DIODATO ED ELETTRA LAMBORGHINI. #Sanremo2020 -