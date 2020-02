E’ morto Paolo Guerra, storico produttore di Aldo, Giovanni e Giacomo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Paolo Guerra è morto. Lo storico produttore di Aldo, Giovanni e Giacomo si è spento all’età di 70 anni dopo una breve e fulminante malattia. MODENA – Grave lutto nel mondo del cinema. E’ morto all’età di 70 anni Paolo Guerra, storico produttore di Aldo, Giovanni e Giacomo. Una collaborazione iniziata ormai tanti anni fa con il fondatore della casa Agidi che è stato insieme al trio anche nell’ultimo film Odio l’estate, nonostante le condizioni di salute non ottimali. Le condizioni del produttore erano peggiorate nelle ultime settimane in seguito ad una breve e fulminante malattia che non gli ha dato la possibilità di vincere questa battaglia. Chi era Paolo Guerra Nato il 26 dicembre 1949, l’esordio sul grande schermo Paolo Guerra lo ha fatto proprio con Aldo, Giovanni e Giacomo. Una ‘scommessa’ vinta visto che il film era ... newsmondo

repubblica : È morto Paolo Guerra, produttore storico di Aldo, Giovanni e Giacomo [aggiornamento delle 18:37] - zazoomblog : Paolo è morto addio al medico con l’Africa nel cuore: il suo sogno curare i bambini - #Paolo #morto #addio #medico… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: È morto Paolo Guerra, produttore storico di Aldo, Giovanni e Giacomo -