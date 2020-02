De Santis: Polizia locale un orgoglio, fatti contestati sono enorme danno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – “Stiamo lavorando per affermare, sempre di piu’, l’orgoglio di lavorare per il corpo della Polizia locale. Un percorso che si compone di tanti tasselli, tra cui le mille nuove assunzioni gia’ definite e le altre 300 in arrivo che stanno consentendo un vasto ricambio generazionale. Per questo e’ fondamentale un monitoraggio oculato e permanente, finalizzato a individuare e a contrastare condotte illecite che danneggiano l’ampia maggioranza degli agenti, impegnati ogni giorno con onesta’ e dedizione sulle strade dei nostri quartieri.” “Voglio quindi ringraziare la Procura di Roma, il commissariato Fidene della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale del Gruppo Nomentano che, tramite un lavoro integrato, hanno permesso di avviare le indagini su un funzionario della Polizia locale tratto agli arresti domiciliari e ... romadailynews

