Dai su INVERNO, regalaci bufere di NEVE! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Caro INVERNO ti scrivo... Siamo qui, noi umili professionisti della meteo, noi umili osservatori del tempo, noi umili appassionati in materia. Sì, siamo qui, a chiederti uno sforzo prima di salutarci. Sappiamo che tra qualche settimana te ne andrai e tornerai a dicembre. Vuoi lasciarci un'eredità di questo tipo? Vuoi lasciarci il nulla più assoluto? Dai su, non si fa così. Dovresti avere un minimo di clemenza per chi, come noi, ti aspetta a braccia aperte. Dovresti avere un po' di comprensione verso chi, giornalmente, cerca di analizzarti quasi fosse uno psicologo. Ma capirti è difficile, anzi, è difficilissimo. E' diventato quasi impossibile, soprattutto negli ultimi anni. Avanzi promesse puntualmente disattese, ci fai letteralmente venire il mal di testa e ci fai prendere critiche furiose. Ma la colpa di chi è? Tua o nostra? Forse è la tua, anzi, sicuramente è la ... meteogiornale

jmlpyt : RT @NosyVentrix: Trafitti dai giorni, dagli istanti e dai sogni; stanze buie di un blu pomeridiano, umido inverno che non passa mai. Ma la… - france_images : RT @NosyVentrix: Trafitti dai giorni, dagli istanti e dai sogni; stanze buie di un blu pomeridiano, umido inverno che non passa mai. Ma la… - cuoreribelle931 : RT @mariobidi: @cuoreribelle931 Esatto. Due in Italia con questa “influenza”. Entrambi in terapia intensiva. Due su due. In terapia intensi… -