Crac Mercatone Uno, tutti assolti: il fatto non sussiste (Di mercoledì 5 febbraio 2020) tutti assolti i sei imputati a processo in rito abbreviato che si è tenuto a Bologna per il Crac di Mercatone Uno. Il fatto non sussiste. Sono stati tutti assolti gli imputati nel processo abbreviato per il Crac di Mercatone Uno. Per tutti il fatto non sussiste. Crac Mercato Uno, tutti assolti gli imputati a processo a Bologna Il processo in rito abbreviato che si è tenuto a Bologna sul Crac di Mercatone Uno si è concluso quindi con l’assoluzione di tutti gli imputati in quanto il fatto non sussiste. Si tratta dell’ex amministratore Giovanni Beccari, l’ex consigliere Ilaro Ghiselli, Gianluca Valentini e Elisabetta, Micaela e Susanna Cenni. I soggetti rispondevano dell’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione e l’accusa aveva chiesto per tutti una condanna a quattro anni e quattro mesi di carcere. Fonte foto: ... newsmondo

