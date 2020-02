Cosa hanno capito i sovranisti del monologo di Rula Jebreal a Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Qualche settimana fa Giorgia Meloni si lamentava per la presenza di Rula Jebreal di Sanremo spiegando che il problema era la mancanza di contraddittorio. Ieri Rula Jebreal è salita sul palco dell’Ariston, ha fatto il suo monologo e non si è sentita la mancanza di contraddittorio. Non si è sentita perché quando una donna parla di femminicidio, di stupri e violenze, quando racconta della madre che si è tolta la vita perché era stata stuprata e violentata più volte da un uomo che conosceva bene non c’è bisogno di contraddittorio. E infatti Giorgia Meloni non ha ancora parlato di Sanremo. Quelli che “anche gli uomini subiscono violenze” Ne hanno parlato invece tanti che magari nei giorni scorsi avevano annunciato che non avrebbero guardato il Festival proprio a causa della presenza della giornalista italo-israeliana di origine palestinese. Chissà quanti di loro hanno ... nextquotidiano

