Come rivedere il Festival di Sanremo 2020, in replica ogni pomeriggio in tv e in streaming su Raiplay (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Se arrivare all'1:30 di notte per scoprire la classifica dei cantanti in gara o gli ultimi ospiti non fa per voi, rivedere il Festival di Sanremo 2020 in orari che non siano quelli della diretta è possibile sia in tv che in streaming, in chiaro sul digitale terrestre Come su Raiplay. Come rivedere il Festival di Sanremo 2020 Anche quest'anno Rai1 ha previsto la messa in onda in replica di ogni puntata del Festival, dal 5 al 9 febbraio, su RaiPremium: il canale 25 del digitale terrestre, tradizionalmente dedicato alle fiction Rai, trasmette ogni giorno dalle 14:00 alle 18:30 circa la puntata del Festival della sera precedente. Sarà dunque possibile rivedere ogni pomeriggio il Festival di Sanremo 2020 in tv per tutta la durata della kermesse e fino alla giornata di domenica, ma non solo.

